В Ашхабаде обсуждают региональную платформу по улучшению питания для стран Центральной Азии и Кавказа

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит заседание по созданию Региональной платформы по улучшению питания для стран Центральной Азии и Кавказа, сообщает в понедельник национальный телеканал Алтын Асыр.

В мероприятии принимают участие представители соответствующих ведомств Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и международных организаций – ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирной продовольственной организации (ВПО) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

На сайте ФАО сказано, что искоренение неполноценного питания в процессе обеспечения устойчивости сельского хозяйства и продовольственных систем требует комплексного подхода, который включает в себя мероприятия в области социальной защиты, сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Отметим, что Туркменистан ранее был удостоен специальной награды ФАО за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.