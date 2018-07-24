Туркменистан направил гуманитарный груз Ирану, пострадавшему от землетрясения

24 июля 2018 11:56 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение, в соответствии с которым ряду министерств и организаций предписано безвозмездно передать гуманитарную помощь Исламской Республике Иран (ИРИ), говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

Документ был подписан, исходя из дружественных, братских и добрососедских отношений между Туркменистаном и ИРИ, в целях оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в иранской провинции Керманшах.

Гуманитарный груз уже передан обществу Красного полумесяца Ирана.

Туркменистан в числе первых оказал помощь народу соседней страны. Губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд адресовал слова безграничной признательности в адрес туркменского руководства. Эта гуманитарная акция послужит укреплению отношений между двумя соседними государствами, став ещё одним наглядным примером незыблемости традиций дружбы и добрососедства, сказано в информации.

Напомним, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в воскресенье на западе Ирана, достигло 287 человек. От стихийного бедствия пострадали 43 деревни, 101 здание было полностью разрушено.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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