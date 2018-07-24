Туркменистан и Узбекистан нацелены на стратегическое партнёрство

АШХАБАД /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым подтвердил готовность своей страны развивать стратегическое партнёрство с Туркменистаном, говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

"Республика Узбекистан искренне дорожит дружественными, доверительными отношениями с братским Туркменистаном, которые в последние годы, опираясь на обоюдное стремление сторон развивать стратегическое партнёрство, обрели новое наполнение", - приводятся в информации слова главы Узбекистана.

Собеседники конкретизировали ключевые направления туркмено-узбекского сотрудничества, выстраиваемого на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и взаимной поддержки.

Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев констатировали наличие широких перспектив для дальнейшей активизации продуктивного взаимодействия по всему его спектру.

Как отмечалось, благодаря регулярным результативным встречам и переговорам в верхах двусторонний политический диалог, сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах вышли на качественно новый уровень.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

При этом была подтверждена неизменная приверженность Туркменистана и Узбекистана конструктивному взаимодействию на международной арене в целях обеспечения всеобщего мира, безопасности и прогресса.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Здесь наглядным примером является реализация проекта строительства газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, введенного в строй в 2009 году. Недавно Гурбангулы Бердымухамедов пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Узбекистану было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия. Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан. Две страны на данном этапе обсуждают также проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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