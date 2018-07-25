Туркменистан предложит ООН созвать в Ашхабаде конференцию высокого уровня по вопросам разоружения

25 июля 2018 14:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре, предложит рассмотреть вопрос о созыве в Ашхабаде конференции высокого уровня по вопросам разоружения, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Приоритетными направлениями в деятельности международного сообщества Туркменистан считает дальнейшие совместные усилия государств в сфере разоружения, нераспространения оружия массового поражения и других видов вооружений, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров.

Туркменистан выступает за скорейшее вступление в силу Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и укрепление верификационного механизма данного документа как одного из действенных инструментов обеспечения нераспространения, разоружения и ядерной безопасности в мире.

В этом контексте предлагается рассмотреть вопрос о созыве в Ашхабаде конференции высокого уровня по вопросам разоружения. "Такая конференция, по нашему мнению, послужит важным шагом в выявлении и сближении различных подходов и мнений в сфере контроля и ограничения вооружений в регионе, в целом, обеспечения и упрочения системы региональной безопасности и стабильности", - сказано в материале.

В своей деятельности в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Туркменистан будет руководствоваться строгим следованием принципам нейтралитета, невмешательства, твердой приверженностью мирным, политическим средствам решения конфликтов и противоречий.

Усилия Туркменистана нацелены на совместную работу по поиску эффективных механизмов в координации взаимодействия в вопросах борьбы против терроризма и с незаконным оборотом наркотиков, отмечает МИД Туркменистана.

Туркменистан проводит активную линию сотрудничества с Контртеррористическим управлением ООН в вопросах реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Ашхабадская декларация 2011 года и План действий по противодействию терроризму в Центральной Азии стали значимым вкладом в объединение многосторонних усилий для отражения террористической угрозы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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