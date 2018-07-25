Туркменистан выступает за интеграцию Афганистана в региональные экономические проекты

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, нацеленную на дальнейшую консолидацию усилий государств-членов ООН в вопросах международной поддержки Афганистана, говорится в распространенном в среду сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о таких региональных инициативах в области развития, как проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), соглашение о транзитном, торговом и транспортном коридоре Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция («Лазурит»), проект строительства железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

Данный вопрос, как ожидается, будет рассмотрен в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке во второй половине сентября 2018 года.

Туркменистан готов предоставить площадку по дальнейшему обсуждению необходимых финансово-экономических, инвестиционных и организационных условий по консолидации усилий международного сообщества в поддержку реализации указанных транснациональных проектов, говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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