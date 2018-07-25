Туркменистан выдвинет свою кандидатуру в члены Комиссии ООН по наркотическим средствам

25 июля 2018 16:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В целях активного участия в усилиях мирового сообщества по борьбе с наркотиками Туркменистан намерен выдвинуть свою кандидатуру в члены Комиссии ООН по наркотическим средствам на период 2020-2023 годы, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Данный вопрос, как ожидается, будет рассмотрен в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке во второй половине сентября 2018 года.

Незаконный оборот наркотиков продолжает вызывать серьёзную озабоченность, оставаясь одной из угроз международному миру и безопасности. На протяжении многих лет Туркменистан демонстрирует плодотворное и целенаправленное сотрудничество с управлением ООН по наркотикам и преступности, в рамках которого осуществлены и продолжают реализовываться масштабные программы и проекты как национального, так и регионального уровней, сказано в материале.

Отметим, что Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном, территория которого, по данным ООН, активно используется для выращивания наркотиков. В октябре 2017 года на заседании Госсовета безопасности Туркменистана был заслушан отчет о задержании группы людей, промышлявших незаконной торговлей наркотиками.

Туркменистан в этой области активно взаимодействует с ООН, являясь участником трех международных конвенций по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, принятых ООН в 1961, 1971 и 1988 годах.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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