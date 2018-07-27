Туркменистан и Венгрия обсуждают перспективы инвестиционного взаимодействия

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Петером Санто, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.
Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества, развития двусторонних отношений в торгово-экономической областях, а также выразили заинтересованность в активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
Стороны отметили активный и многоуровневый политический диалог, который проводится на регулярной основе, говорится в сообщении.
В данном контексте, стороны отметили роль визитов на высших уровнях, а также обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках международных организаций.
Отметим, что в июне 2017 года в Ашхабаде состоялось заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором, особое внимание было уделено перспективам поставок туркменского природного газа в европейском направлении.
Венгерскую делегацию возглавил тогда заместитель министра иностранных дел и торговли страны Иштван Микола.
Переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с 2011 года.
Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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