Туркменистан и Венгрия обсуждают перспективы инвестиционного взаимодействия

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Петером Санто, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.



Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества, развития двусторонних отношений в торгово-экономической областях, а также выразили заинтересованность в активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.



Стороны отметили активный и многоуровневый политический диалог, который проводится на регулярной основе, говорится в сообщении.



В данном контексте, стороны отметили роль визитов на высших уровнях, а также обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках международных организаций.



Отметим, что в июне 2017 года в Ашхабаде состоялось заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором, особое внимание было уделено перспективам поставок туркменского природного газа в европейском направлении.



Венгерскую делегацию возглавил тогда заместитель министра иностранных дел и торговли страны Иштван Микола.



Переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с 2011 года.



Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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