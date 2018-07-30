Назначен посол Туркменистана в Малайзии

30 июля 2018 08:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Малайзии назначен Мухамметныяз Машалов, говорится в обнародованном указе президента страны.

До этого, дипломат возглавлял дипмиссию своей страны в Армении.

Отметим, что на туркменском рынке заметна деятельность малайзийской Petronas Charigali, которая стала первой зарубежной компанией, приступившей к освоению туркменского шельфа Каспия.

В ноябре 2016 года сообщалось, что правительство Малайзии изучает возможности участия своих компаний в реализации проекта строительства газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия" (ТАПИ).

Среди приоритетных направлений сотрудничества также выделены высокие технологии, банковская сфера, градостроительство, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевая промышленность, туризм.

Изучается потенциал связей в транспортно-транзитной сфере - Туркменистан рассматривает Малайзию как важнейшего партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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