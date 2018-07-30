Назначен посол Туркменистана в Малайзии

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Малайзии назначен Мухамметныяз Машалов, говорится в обнародованном указе президента страны.



До этого, дипломат возглавлял дипмиссию своей страны в Армении.



Отметим, что на туркменском рынке заметна деятельность малайзийской Petronas Charigali, которая стала первой зарубежной компанией, приступившей к освоению туркменского шельфа Каспия.



В ноябре 2016 года сообщалось, что правительство Малайзии изучает возможности участия своих компаний в реализации проекта строительства газопровода "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия" (ТАПИ).



Среди приоритетных направлений сотрудничества также выделены высокие технологии, банковская сфера, градостроительство, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевая промышленность, туризм.



Изучается потенциал связей в транспортно-транзитной сфере - Туркменистан рассматривает Малайзию как важнейшего партнёра в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.