В руководстве товарно-сырьевой биржи Туркменистана произведено кадровое назначение

1 августа 2018 12:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председателем государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана (ГТСБТ) назначен Бегенч Чарыев, говорится в обнародованном в среду постановлении президента страны.

Это ведомство было создано в 1994 году и является органом регулирования экспортно-импортных операций. В отличие от других бирж, спектр деятельности местной биржи универсален, через торги здесь реализуются различные товарно-материальные ценности, за исключением объектов интеллектуальной собственности, произведений искусства и недвижимости.

Помимо основных функций посредника и организатора оптового рынка, на биржу также возложены функции контроля за соответствием устанавливаемых цен на товары, исходя из их себестоимости, государственной регистрации заключаемых внешнеторговых контрактов и контрактов в рамках внутреннего рынка Туркменистана. Специалисты биржи оценивают целесообразность ввоза и вывоза продукции, проводят анализ влияния различных факторов на импорт и экспорт товаров и продукции.

Согласно действовавшим до сих пор правилам, участниками биржевых торгов могли быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключения контракта на обслуживание с брокерами биржи. В настоящее время на биржевых торгах реализуется продукция отечественного производства, которая экспортируется в более чем 40 государств мира, в том числе в Турцию, Китай, Россию, ОАЭ, Иран, Германию, США, Великобританию, Украину, Швейцарию. Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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