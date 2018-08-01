Назначен министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

1 августа 2018 12:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана назначен Амандурды Ишанов, говорится в обнародованном указе президента страны.

До этого Ишанов работал в должности председателя местной государственной товарно-сырьевой биржи.

Занимавший пост министра торговли и внешнеэкономических связей Довран Оразмырадов освобождён от должности президентским указом в связи с переходом на другую работу.

Данное ведомство является органом государственного управления Туркменистана, проводящим государственную политику в областях торговли, внешнеэкономических связей, а также потребительской кооперации.

Министерство осуществляет деятельность по насыщению внутреннего рынка страны товарами, совершенствованию организации торговли и общественного питания, материально-техническому обеспечению народного хозяйства, обеспечению соблюдения государственных интересов на внешнем рынке в соответствии с международными договорами. Ведомство объединяет в своем составе более 200 торговых, производственных, снабженческих, обслуживающих предприятий.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Назначен генеральный консул Туркменистана в иранском Мешхеде
Туркменистан 08:28
Туркменистан готов оказать в порту на Каспии судоремонтные услуги
Бизнес 31 июля 20:31
Туркменистан ищет инвестора для строительства керамического предприятия
Тендеры 31 июля 20:23
Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящий каспийский саммит
Казахстан 31 июля 15:01
Прикаспийский аэропорт Туркменбаши увеличивает число сервисных соглашений с иностранными компаниями
Бизнес 31 июля 14:41
НПЗ в Туркменистане объявляет тендер
Тендеры 31 июля 09:34
Лента новостей
Лавров может встретиться с Помпео на полях встречи глав МИД АСЕАН
Россия 12:35
Эльман Рустамов: У Азербайджана есть потенциал для улучшения своих международных рейтингов
Бизнес 12:33
Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за здоровья
Европа 12:33
Центробанк прокомментировал влияние новых тарифов на пассажироперевозки в Азербайджане на инфляцию
Бизнес 12:19
Льготные кредиты для бизнеса в Азербайджане стали еще дешевле
Бизнес 12:18
Китай предостерег США от эскалации торговой войны
Китай 12:14
Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии передачи квартир и автомобилей инвалидам войн и семьям шехидов
Политика 12:07
Спецотдел МВД Таджикистана будет охранять туристов
Таджикистан 12:03
Президент Ильхам Алиев учредил Фонд развития предпринимательства Азербайджана
Политика 11:56