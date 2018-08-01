Назначен министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана назначен Амандурды Ишанов, говорится в обнародованном указе президента страны.

До этого Ишанов работал в должности председателя местной государственной товарно-сырьевой биржи.

Занимавший пост министра торговли и внешнеэкономических связей Довран Оразмырадов освобождён от должности президентским указом в связи с переходом на другую работу.

Данное ведомство является органом государственного управления Туркменистана, проводящим государственную политику в областях торговли, внешнеэкономических связей, а также потребительской кооперации.

Министерство осуществляет деятельность по насыщению внутреннего рынка страны товарами, совершенствованию организации торговли и общественного питания, материально-техническому обеспечению народного хозяйства, обеспечению соблюдения государственных интересов на внешнем рынке в соответствии с международными договорами. Ведомство объединяет в своем составе более 200 торговых, производственных, снабженческих, обслуживающих предприятий.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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