Ашхабад и Астана уделяют большое внимание совместным усилиям по решению вопросов Каспия

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Казахстан большое внимание уделяют сложению усилий по решению вопросов Каспия, отмечалось на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана Жандосом Асановым, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Дипломат подчеркнул, что с Туркменистаном его страну связывают давние отношения дружбы и плодотворного сотрудничества, получающие новое наполнение. Большое внимание уделяется также сложению усилий по решению вопросов Каспия. Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами, подтверждением чему служит соответствующий Договор, подписанный в апреле прошлого года в Астане, сказано в информации.

Собеседники констатировали наличие значительного потенциала для наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, энергетике, говорится в комментарии государственного агентства "Туркмен довлет хабарлары".

Отметим, что вопрос участия делегации Туркменистана на предстоящем 12 августа в Актау (Казахстан) V саммите глав прикаспийских государств, обсуждался на последнем правительственном совещании в Ашхабаде.

Ожидается, что завершение работы над проектом этого документа значительно повысит инвестиционную привлекательность "Южного газового коридора" (ЮГК). Переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с 2011 года. ЮГК, включающий и Транскаспийский проект, остается приоритетом для ЕС. Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

Ашхабад и Астана регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых. Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана. Если говорить о других значимых направлениях сотрудничества, то можно обратить внимание на транспортную сферу. В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам, годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.

По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. В 2016 году Казахстан присоединился к проекту транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман). Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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