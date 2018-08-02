В Туркменистане утверждены правила транспортировки опасных грузов

АШХАБАД /Trend/ - Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова утверждены перечень опасных грузов, разрешённых к транспортировке на автотранспорте, и правила транспортировки, сообщает в четверг национальный телеканал "Алтын Асыр".

Министерству автомобильного транспорта предписано совместно с министерством юстиции в месячный срок подготовить и представить в Кабинет министров страны предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного документа.

При его подготовке специалисты руководствовались действующими в стране международными нормами и требованиями, введёнными экспертным комитетом ООН в отношении часто перевозимых опасных веществ.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на последнем правительственном совещании подчеркнул, что сотрудничество в такой перспективной сфере, как транспорт и логистика, выступает неотъемлемым фактором интеграционных процессов в условиях глобализации мировой экономики, требующей разветвлённой и безопасной международной транспортной инфраструктуры, пишет в четверг газета "Нейтральный Туркменистан".

Говоря об увеличении автодорожных перевозок, глава государства акцентировал внимание на необходимости изучения состояния мирового рынка транспортных услуг, географии грузопотоков, возможностей повышения эффективности и конкурентоспособности всех видов транспорта, роли автотранспорта в повышении продуктивности транзитно-транспортного потенциала Туркменистана, контроля рисков и учёта логистических затрат.

Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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