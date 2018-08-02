ОБСЕ консультирует Туркменистан в области экологического законодательства

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Ашхабаде семинар, посвященный совершенствованию национального экологического законодательства, говорится в четверг в сообщении ашхабадского офиса ОБСЕ.

Участниками семинара были представители государственного комитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам, Меджлиса (парламента), министерства юстиции и других соответствующих ведомств Туркменистана.

Цель семинара - предоставить информацию о международных законодательных нормах и стандартах в области охраны окружающей среды.

Международные эксперты осветили стратегии и политику в областях охраны окружающей среды, управления ресурсами и изменения климата и представили передовой опыт государств-участников ОБСЕ и Европейского союза, сказано в информации.

В рамках семинара были рассмотрены нормативно-правовое регулирование в сфере обращения с отходами производства и законодательство в области доступа к питьевой воде и санитарии. В центре дискуссий была практика реализации соответствующих международных обязательств.

Семинар был организован в рамках проекта ОБСЕ «Укрепление сотрудничества с Туркменистаном в области охраны окружающей среды и экологической безопасности».

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.