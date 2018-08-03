Туркменистан и США выступают за укрепление регионального сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США во главе с советником по вопросам политики Эверетт Прайс, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.



Участники обсудили перспективы развития отношений между странами в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.



Кроме того, были рассмотрены совместные шаги по укреплению двустороннего и регионального сотрудничества, а также вопросы, представляющие взаимный интерес, сказано в информации.



"В повестке дня переговоров были отмечены вопросы взаимодействия в рамках формата многостороннего регионального сотрудничества «С5+1»".



Отметим, что С5+1 - это формат диалога и платформа для совместных действий по решению общих проблем США и пяти государств Центральной Азии.



Ранее сообщалось, что между Туркменистаном и США налажено долгосрочное сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, поставки электроэнергетического оборудования.



Белый Дом поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу.

(Автор:Гусейн Гасанов)

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