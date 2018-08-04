Турция представит в Ашхабаде свой экспортный потеницал

АШХАБАД /Trend/ - В здании торгово-промышленной палаты Туркменистана в Ашхабаде 15-17 декабря запланировано провести выставку экспортных товаров Турецкой Республики, сообщает национальный телеканал Алтын Асыр.



Основной целью мероприятия является расширение взаимовыгодного туркмено-турецкого торгово-экономического сотрудничества, а также демонстрация экспортного потенциала и промышленных мощностей компаний из различных регионов Турции.



На последнем заседании правительства президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что организация подобных выставок должна быть нацелена на расширение деловых связей, обмен опытом и запуск новых инвестиционных проектов в Туркменистане, содействующих повышению конкурентоспособности национальной экономики, её производственных возможностей.



В выставке ожидается участие компаний, специализирующихся в машиностроении, химической промышленности, производстве промышленного, сельскохозяйственного и водохозяйственного оборудования, торговле, образовании, строительстве.



Турецкие бизнесмены получат возможность обсудить конкретные предложения с туркменскими партнерами – представителями различных министерств и отраслевых ведомств, а также членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.



В Туркменистане работает около 600 турецких компаний, которым были доверены такие крупнейшие проекты, как строительство международного морского порта в городе Туркменбаши и международного аэропорта столицы Туркменистана, автобанов, транспортных развязок и эстакад.



Кроме того, турецкие партнеры принимают активное участие в сооружении объектов химической индустрии Туркменистана. Продуктивное взаимодействие осуществляется в области электроэнергетики, где компании Турции реализуют проект по модернизации систем энергоснабжения Ашхабада, возводят крупные электростанции в регионах.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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