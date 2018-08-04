Туркменистан отметит День Каспийского моря

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, поручив 12 августа торжественно отметить в национальной приморской туристической зоне «Аваза» День Каспийского моря, сообщает национальный телеканал Алтын Асыр.

В его рамках пройдут научно-практическая конференция, спортивные и культурные мероприятия, конкурсы среди одарённых детей, посвящённые живописной природе Каспия.

В соответствии с документом государственному комитету по охране окружающей среды и земельным ресурсам, министерству иностранных дел, государственному предприятию по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и хякимлику (администрации) Балканского велаята (области) предписано обеспечить организацию и проведение на надлежащем уровне мероприятий в честь Дня Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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