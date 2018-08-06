Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением российского вертолёта

6 августа 2018 11:34 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с крушением вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, повлёкшим за собой человеческие жертвы.

В сообщении туркменского правительства сказано, что от имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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