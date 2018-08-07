Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Индонезии

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с произошедшим на острове Ломбок землетрясением, повлекшим за собой человеческие жертвы, увечья и огромные разрушения.

Как говорится во вторник в сообщении государственного агентства "Туркмен довлет хабарлары", от имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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