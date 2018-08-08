Глава Туркменистана посетит с рабочим визитом США

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с 29 сентября по 2 октября 2018 года будет находиться с визитом в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.



Согласно приоритетным позициям Туркменистана на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, опубликованным в местных СМИ, Туркменистан предложит объявить 2019 год «Годом мира и доверия» и провести в Ашхабаде конференцию по разоружению.

Туркменистан также предлагает создать глобальное партнерство для защиты интересов молодежи. В связи с этим Ашхабад готов принять у себя международный молодежный форум. Одной из основных его тем станет подготовка предложений по структуре, составу, методам работы и другим вопросам новой инициативы.



В предыдущий раз Гурбангулы Бердымухамедов принимал участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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