Туркменистан закупает в Европе агротехнику

9 августа 2018 08:57 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит геофизическое оборудование
Тендеры 09:15
Туркменистан подал заявку на включение в реестр ЮНЕСКО уникальных природных объектов страны
Туркменистан 8 августа 14:59
Итальянская Eni продлила тендер в Туркменистане
Тендеры 8 августа 11:54
Туркменистан и Израиль расширяют партнерство в ТЭК и агропроме
Энергетика 8 августа 11:50
Туркменистан и Японский банк международного сотрудничества обсуждают перспективы сотрудничества
Бизнес 8 августа 11:39
Глава Туркменистана посетит с рабочим визитом США
Туркменистан 8 августа 10:18
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 августа
Бизнес 09:19
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит геофизическое оборудование
Тендеры 09:15
BBC History Magazine признал Марию Кюри наиболее повлиявшей на мировую историю женщиной
Другие страны 08:47
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки
Другие страны 08:44
В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд
Другие страны 08:40
В Шарлоттсвилле объявили режим ЧП в годовщину ультраправых маршей
США 08:21
SOCAR Trading озвучила планы по рынку СПГ (Эксклюзив)
Энергетика 07:36
SOCAR покупает активы немецкого энергогиганта в Турции
Энергетика 07:31
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за притока беженцев из Венесуэлы
В мире 07:14