В туркменском секторе Каспия обитает более 50 видов рыб

АШХАБАД /Trend/ - В туркменском секторе Каспия обитают 55 видов рыб, среди которых белуга, осётр, севрюга, белорыбица, сельдь, кефаль, судак и другие, пишет в пятницу газета "Нейтральный Туркменистан".

Материал посвящен Бернскому конгрессу 1913 года, на котором обсуждались вопросы сохранения птиц и морских млекопитающих в Каспийском регионе. Впоследствии были созданы три заповедника: в 1919 году - Астраханский в России, в 1927 году - Кызылагачский в Азербайджане и в 1932 году - Эсенгулыйский орнитологический - на территории Туркменистана, который в 1994 году был переименован в Хазарский. В последние годы в его состав включён остров Огурджалы в качестве заказника. В пределах этого туркменского заповедника встречаются каспийская минога, шип, волжская сельдь, каспийская кумжа.

В 2008 году Туркменистан ратифицировал Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве мест обитания водоплавающих птиц. Это позволило включить в 2009 году северную акваторию заповедника в число резерватов международного значения (Рамсарский список).

Заповедные морские заливы - традиционные места зимовки и гнездования многих водно-болотных птиц, так что более 70 процентов охранной зоны значится как Ключевые орнитологические территории. 29 видов птиц Каспия – «краснокнижные», в списке Международного союза охраны природы (МСОП) – колпица, пискулька, гриф, дрофа. Водоплавающие - лысухи, утки, цапли, бакланы, пеликаны, кулики используют морскую акваторию и мелководные заливы Каспия для отдыха и кормёжки, ориентира в пролёте, гнездования или зимовки.

"Их привлекает благоприятный достаточно мягкий климат, теплая и чистая вода с богатой кормовой базой. На протяжении двух пролётных сезонов – 6-7 месяцев в году – орнитологи наблюдают за жизнью редких птиц - розового и кудрявого пеликанов, колпицы, фламинго, стрепета, балобана", - сказано в материале.

Кроме птиц здесь обитают шакалы, лисицы, дикобразы, кабаны, волки, барсуки, перевязки, манулы, камышовые и песчаные коты, зайцы, тонкопалые суслики, в том числе редкие гиена, выдра, каракал, барханный кот. По результатам многолетних гидробиологических исследований на территории Туркменбашинского, Балханского, Михайловского и Северо-Челекенского заливов обнаружено 26 видов беспозвоночных животных. Среди флористических редкостей - солянка закаспийская, климакоптера челекенская, мягкоплодник критмолистный.

Мелководья населяют различные виды водорослей. Их густые подводные «леса» обеспечивают пищей зимующих птиц, служат субстратом для мечения икры и нагула молоди рыб.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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