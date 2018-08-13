Туркменистан и Казахстан обменялись грамотами о ратификации договора о стратегическом партнерстве

АШХАБАД /Trend/ - В Актау состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Казахстаном, подписанного 18 апреля 2017 года, говорится в понедельник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Вышеупомянутый договор устанавливает отношения стратегического партнерства между двумя странами на основе равенства, взаимного доверия и всестороннего сотрудничества, а также выводит двусторонние отношения на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу и актуальным потребностям туркмено-казахстанского сотрудничества, сказано в информации.

Документ вступит в силу 11 сентября 2018 года. Напомним, что Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Казахстаном был подписан в Астане по итогам переговоров на высшем уровне. Президенты Туркменистана и Казахстана Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев также скрепили своими подписями соглашение о проведении демаркационных работ на туркмено-казахстанской государственной границе.

Кроме того, стороны подписали соглашение о межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств на 2017-2018 годы, соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соглашение о взаимной защите секретной информации, соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Туркменистана и национальной палатой Казахстана «Atameken».

(Автор: Гусейн Гасанов)

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