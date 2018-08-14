В Сочи могут состояться российско-туркменские переговоры на высшем уровне

14 августа 2018 09:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Сочи 15 августа могут состояться российско-туркменские переговоры на высшем уровне, сообщает во вторник российское издание "Известия".

Согласно информации, намечены переговоры президентов России и Туркменистана Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российское ОАО "Газпром" - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа. Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года. Две страны наметили и план действий по развитию экономического партнерства. Ожидаются выход на конкретные проекты, использование географических и инфраструктурных преимуществ стран. Прежде всего, в промышленности, транспорте и коммуникациях, энергетике, агропромышленном комплексе, новых технологиях и в таких сферах, как автомобилестроение, авиастроение, судостроение. Перспективным видится использование портовой инфраструктуры стран на Каспийском море – в городах Туркменбаши и Астрахани, общей паромной переправы.

Туркменистан также подтвердил готовность к увеличению поставок туркменской сельхозпродукции и текстиля в Россию и поставкам продукции нефтегазовой и химической промышленности, товаров народного потребления. Приоритетными сферами взаимодействия обозначены банковско-финансовый сектор, поддержка экспортно-импортных операций и совместные внешнеэкономические проекты.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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