Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе

15 августа 2018 17:09 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Италии Серджио Маттарелла в связи с трагедией, к которой привело обрушение автомобильного моста возле города Генуя, повлекшее за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

Как сказано в сообщении туркменского правительства, от имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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