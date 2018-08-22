Туркменистан празднует Курбан-Байрамы в течение трех дней

22 августа 2018 07:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В связи с Курбан байрамы 22-24 августа 2018 года объявлены в Туркменистане нерабочими днями.

Исполнение данного указа президента предписано обеспечить всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности.

В первый день во всех мусульманских мечетях Туркменистана будет совершен священный молебен Курбан-аят намаз и обряд жертвоприношения.

С обращением к народу обратился глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Курбан байрамы – один из древнейших праздников, проповедующий философско-этические традиции человечества, благородство и чистосердечие людей, символизирующий объединение, создающий в нашем обществе атмосферу воодушевлённости. В этом празднике нашли своё отражение сформировавшиеся за тысячелетия и передаваемые от поколения к поколению принципы, созвучные высокому менталитету нашего народа, – миролюбие, приверженность дружбе, добродетель и милосердие. Курбан байрамы совершенствует и обогащает духовно культурную жизнь нашего общества, укрепляя его единство и сплоченность, - говорится в послании.

Традиционно, в дни Курбан-байрамы на улицах звучит музыка, идет оживленная торговля и повсеместно в населенных пунктах устанавливаются высокие качели, как "символ очищения".

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан нацелен на инновационные химтехнологии
Бизнес 21 августа 17:34
МОМ консультирует Туркменистан по системе предварительной информации о пассажирах
Бизнес 21 августа 17:30
Туркменистан провел экоинспекцию работы международного нефтяного консорциума
Энергетика 21 августа 17:19
Туркменистан обнародовал планы по сбору зерна на 2019 г.
Тендеры 21 августа 09:26
Туркменистан ищет инвестора для строительства керамического завода
Тендеры 21 августа 09:18
Узбекско-германский производитель автобусов нацелен на экспорт продукции в страны Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 20 августа 17:33
Лента новостей
Южная Корея готовится к надвигающемуся тайфуну
Другие страны 08:15
В Венесуэле вводят фиксированные цены на продовольствие
Другие страны 07:31
Азербайджан и Россия планируют создать СП в трех сферах (Эксклюзив)
Бизнес 07:09
В Китае число интернет-пользователей превысило 800 миллионов человек
Китай 06:43
В Уфе аварийно сел самолет с 202 пассажирами из-за возгорания двигателя
Россия 06:19
Ким Чен Ын направил послания властям Кубы
Другие страны 05:53
Бразилия направила 60 военных на границу с Венесуэлой
Другие страны 05:23
Япония намерена в следующем году увеличить расходы на оборону на 2%
Другие страны 04:39
В Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,6
Другие страны 04:05