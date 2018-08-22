Туркменистан празднует Курбан-Байрамы в течение трех дней

АШХАБАД /Trend/ - В связи с Курбан байрамы 22-24 августа 2018 года объявлены в Туркменистане нерабочими днями.

Исполнение данного указа президента предписано обеспечить всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности.

В первый день во всех мусульманских мечетях Туркменистана будет совершен священный молебен Курбан-аят намаз и обряд жертвоприношения.

С обращением к народу обратился глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Курбан байрамы – один из древнейших праздников, проповедующий философско-этические традиции человечества, благородство и чистосердечие людей, символизирующий объединение, создающий в нашем обществе атмосферу воодушевлённости. В этом празднике нашли своё отражение сформировавшиеся за тысячелетия и передаваемые от поколения к поколению принципы, созвучные высокому менталитету нашего народа, – миролюбие, приверженность дружбе, добродетель и милосердие. Курбан байрамы совершенствует и обогащает духовно культурную жизнь нашего общества, укрепляя его единство и сплоченность, - говорится в послании.

Традиционно, в дни Курбан-байрамы на улицах звучит музыка, идет оживленная торговля и повсеместно в населенных пунктах устанавливаются высокие качели, как "символ очищения".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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