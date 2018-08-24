Главы Таджикистана и Туркменистана констатировали наличие широких перспектив для сотрудничества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в пятницу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, находящимся в Туркменистане для участия в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), передает таджикское информагентство "Авеста".

Как сообщают туркменские официальные источники, в ходе встречи собеседники констатировали наличие широких перспектив для дальнейшей активизации взаимовыгодного сотрудничества, что отвечает как обоюдным долгосрочным интересам, так и целям устойчивого развития всего региона.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон подчеркнули важность консолидации усилий в решении актуальных экологических проблем.

В данном контексте глава Таджикистана высоко оценил международные инициативы Туркменистана в решении вопросов рационального водопользования, в том числе в рамках председательствования в МФСА.

Касаясь развития двусторонних отношений, отмечалась заинтересованность в интенсификации контактов в транспортной сфере, успешная реализация совместных проектов в этой области.

Президент Эмомали Рахмон также поделился впечатлениями от Национальной туристической зоны «Аваза», выразив восхищение преобразованиями в приморском крае Туркменистана.

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