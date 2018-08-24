Туркменистан призвал к созданию правового механизма по управлению водными ресурсами в Центральной Азии

24 августа 2018 15:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан призвал к созданию правового механизма по управлению водными ресурсами в Центральной Азии, сообщает в пятницу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Материал посвящен проходящему сегодня в прикаспийской Авазе саммиту глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

"Очевидно, что сохранение Арала уже давно не может рассматриваться как внутренняя, региональная проблема", - приводятся в информации слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Туркменистан ранее предложил разработку отдельного направления деятельности ООН, назвав его Специальной программой ООН для Арала, которая включала бы конкретные планы по стабилизации и улучшению ситуации в бассейне Аральского моря.

Гурбангулы Бердымухамедов также сделал акцент на необходимости продвижения «водной дипломатии». "Сегодня действительно нужны системные механизмы международного сотрудничества, направленные на минимизацию рисков", - отметил туркменский глава.

При этом было особо подчеркнуто, что одним из важнейших вопросов в Центральной Азии является создание правового механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросе интегрированного управления водными ресурсами, особенно с учётом проблемы изменения климата и уменьшения водных ресурсов.

Созданный в девяностые годы при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана МФСА нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья.

МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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