ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере террористической безопасности

27 августа 2018 22:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - ОБСЕ провела в Ашхабаде интерактивный курс по выявлению иностранных боевиков-террористов (ИТБ) для офицеров пограничной и миграционной служб Туркменистана, говорится в сообщении ашхабадского офиса ОБСЕ.

Мероприятие организовано отделом пограничной безопасности и управления границами департамента по противодействию транснациональным угрозам секретариата ОБСЕ.

Программа включала такие вопросы, как региональные и национальные правовые нормы, эффективное использование баз данных Интерпола, анализ и управление рисками для выявления потенциальных иностранных боевиков-террористов на границах в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

"Идентификация, местонахождение и поток возвращающихся иностранных боевиков-террористов остаются в настоящее время ключевым приоритетом для международного сообщества", - приводятся в информации слова Натальи Рашич, временно исполняющей обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

По ее словам, для того, чтобы лучше выявлять иностранных боевиков-террористов, необходимо улучшить контроль на границах, проверять данные о пассажирах, собирать биометрические данные и обмениваться информацией.

Участники обсудили значение моделей анализа рисков, применяемых для выявления потенциальных иностранных боевиков-террористов на границах, а также тенденции и реальные случаи из практики. Состоялись практические занятия по выявлению поддельных документов.

Учебный курс проводился членами мобильной учебной группы ОБСЕ - представителями бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Румынии и Украины, экспертами из Интерпола, США и ОБСЕ.

Мобильная учебная группа ОБСЕ была создана в 2016 году и состоит из международных экспертов государств-участников ОБСЕ и партнёров по сотрудничеству, специализирующихся в области безопасности границ и борьбы с терроризмом.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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