ООН поддерживает инициативы Туркменистана по водной проблематике региона

АШХАБАД /Trend/ - Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) - давний и надёжный партнёр учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) по водно-экологической проблематике, пишет во вторник газета "Нейтральный Туркменистан".

Об этом сказала специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава РЦПДЦА Наталья Герман. Штаб-квартира данного регионального центра расположена в Ашхабаде.

Как отметила дипломат, ООН и РЦПДЦА высоко оценивают итоги прошедшего недавно в Авазе саммита глав государств-учредителей МФСА.

Одним из важных результатов мероприятия названо совместное коммюнике саммита, выражающее общую политическую волю сторон и подтверждающее их готовность продолжать конструктивное партнёрство, выходить на его новые рубежи.

"РЦПДЦА поддерживает предложения туркменской стороны о системном подходе к региональному взаимодействию, на основе правового механизма, учитывающего интересы всех стран региона в вопросе интегрированного управления водными ресурсами, а также готов активно подключиться к продвижению инициативы "водной дипломатии", - сказано в материале.

Отметим, что ранее Туркменистан предложил открыть в Ашхабаде региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, и разработать Программу ООН по спасению Арала и Водную стратегию ООН.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

В Туркменистане проблема экологии Арала наиболее заметно отразилась на северном регионе. Дашогузская область подверглась экологической катастрофе: здесь возникли проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой и деградацией земель и опустыниванием.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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