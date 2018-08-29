В Туркменистане стартует посев пшеницы

29 августа 2018 09:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях) Туркменистана сегодня стартует сев озимой пшеницы, пишет в среду газета Нейтральный Туркменистан.

Аграрии Дашогузского региона присоединятся к кампании 5 сентября.

В соответствии с постановлением президента министерству сельского и водного хозяйства предписано провести агромероприятие на основании заключённых контрактов с сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными арендаторами.

В 2019 году запланировано с 760 тысяч гектаров земель получить 1 миллион 600 тысяч тонн продовольственного зерна. Помимо этого, площадь в сто тысяч га выделена под семеноводство.

На линейке готовности - модели пахотных тракторов марок «CLAAS» и «John Deere», а также пропашные трактора, в том числе новых модификаций - «Беларусь-80Х» и «Беларусь-82.1».

Для производства пшеницы государство на льготных условиях предоставляет семена и минеральные удобрения, средства для борьбы с сельхозвредителями, сказано в материале.

Плановые контрактные обязательства ахалских зернопроизводителей составляют 450 тысяч тонн зерна, марыйских – 380 тысяч тонн, лебапских – 350 тысяч тонн, дашогузских – 300 тысяч тонн и балканских – 120 тысяч тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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