ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере журналистского образования

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ проводит в Ашхабаде семинар, посвящённый организации журналистского образования, сообщает государственное информационное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Мероприятие проводится в рамках содействия ОБСЕ реализации положений «Национального плана действий в области прав человека на 2016-2020 годы».

В качестве слушателей приглашены сотрудники МИД, министерства образования и ряда других ведомств, профильных факультетов и кафедр высших учебных заведений страны, средств массовой информации.

Посол ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд подчеркнула актуальность тем, вынесенных на повестку дня семинара, в контексте проводимой Туркменистаном политики по развитию информационной среды, созданию новых печатных и электронных изданий, расширению доступа в Интернет, налаживанию взаимодействия с зарубежными масс-медиа, пишет ТДХ.

На повестку дня вынесены такие вопросы, как общие подходы к регулированию СМИ, свобода выражения мнения и доступ к информации, регулирование и саморегулирование СМИ.

В ходе семинара также освещались такие вопросы, как роль средств массовой информации в современной медиа-сфере, стандарты и принципы их регулирования, в частности, телевидения и радио при переходе на цифровое вещание, онлайн СМИ.



Практические занятия были посвящены методике взаимодействия с государственными органами и другими заинтересованными сторонами в отношении получения информации.

На конкретных примерах раскрывались принципы профессиональной этики журналистов, их права и обязанности, сказано в материале.

Кроме того, эксперты представят международный опыт регулирования СМИ, систему разработки и преподавания модуля по свободе слова, аспекты организации журналистского образования.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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