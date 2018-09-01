ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере трудовой миграции

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Ашхабаде семинар, посвященный актуальным вопросам миграции, говорится в субботу в сообщении ашхабадского офиса этой международной организации.

"Использование потенциала трудовой миграции для экономического развития страны - в центре внимания мероприятия ОБСЕ в Туркменистане", - сказано в материале.

В семинаре приняли участие представители правоохранительных органов, министерства труда и социальной защиты, Меджлиса (парламента), аппарата омбудсмена и министерства юстиции, общественных организаций.

Мероприятие, организованное при участии министерства иностранных дел Туркменистана и Бюро Координатора экономической и экологической деятельности (БКЭЭД), проводилось с целью оказать содействие в реализации национальных инициатив Туркменистана в области миграции в соответствии с обязательствами ОБСЕ.

Тереза Албано, советник по экономическим вопросам БКЭЭД, представила опыт ОБСЕ, а также региональные и национальные программы в области миграции. Особое внимание было уделено мерам, целесообразным для содействия надлежащему управлению миграцией в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ.

"Государства-участники ОБСЕ приняли ряд решений, в которых подчеркиваются экономические и социальные аспекты миграции, и на основе которых был выработан мандат ОБСЕ в области миграции", - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Семинар ознакомил с подходом ОБСЕ к работе с явлением экономически мотивированной миграции. Ожидается, что семинар будет способствовать повышению потенциала представителей компетентных ведомств Туркменистана в вопросах разработки мер, благодаря которым надлежащее управление трудовой миграцией будет приносить пользу стране.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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