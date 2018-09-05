Карбамидный завод в Туркменистане повысил объемы производства

5 сентября 2018 12:00 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости категории
В Туркменистане запустили переработку вторсырья в стройматериалы
Туркменистан 12:10
В Туркменистане открыли завод по выпуску пищевой упаковки
Туркменистан 11:05
Французская Bouygues строит в Ашхабаде деловой центр
Бизнес 10:38
Туркменистан планирует увеличить добычу газа и нефти к 2020 году
Туркменистан 10:33
Туркменистан закупит оборудование для кожевенного завода
Тендеры 09:44
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:34
Лента новостей
Израиль после беспорядков закрыл на ремонт КПП на границе с Газой
Израиль 12:56
Начались репетиции в рамках «Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими» (ФОТО)
Общество 12:47
В Индии продолжают поиск выживших на месте обрушения моста
Другие страны 12:42
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Японии (ФОТО)
Политика 12:13
В Туркменистане запустили переработку вторсырья в стройматериалы
Туркменистан 12:10
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос более чем на треть
Бизнес 11:53
Такситные карты придают дополнительную прозрачность всей финансовой системе Азербайджана
Бизнес 11:50
Цена биткоина продолжает расти
Бизнес 11:49
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Японии Таро Коно (ФОТО)
Политика 11:36