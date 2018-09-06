Глава Туркменистана поручил обеспечить порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу

6 сентября 2018 15:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов накануне заслушал отчет руководства Государственной таможенной службы, сообщает в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава государства поручил принять комплексные меры по повышению эффективности деятельности службы, широкому внедрению в практику передового международного опыта в этой сфере, сказано в материале.

"Следует держать в центре внимания вопросы обеспечения порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу", - приводятся в информации слова Бердымухамедова.

Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

В июне сообщалось, что делегация Туркменистана провела в Брюсселе встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Мукурия. Обсуждались перспективы сотрудничества, с учетом недавно открытого международного порта в городе Туркменбаши.

На встрече было подчеркнуто, что Туркменистан становится важной частью торговых и транспортно-логистических систем на региональном и международном уровне. ВТО сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией.

Напомним также, что Меджлис (парламент) Туркменистана в прошлом году ратифицировал соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве («Lapis Lazuli»), которое было подписано до этого на уровне высокопоставленных лиц МИД Афганистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции. Ожидается, что железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиарда долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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