Туркменистан стремится обеспечить стабильные поставки энергоресурсов зарубежным потребителям - президент

6 сентября 2018 21:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан обеспечит стабильные и надёжные поставки энергоресурсов зарубежным потребителям - президент
Туркменистан 20:08
Глава Туркменистана поручил обеспечить порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
Туркменистан 15:40
В Ашхабаде открылся международный форум в области электроэнергетики
Энергетика 10:36
Туркменистан и Беларусь изучают перспективы сотрудничества в сфере спутникового вещания
ИКТ 10:23
Йодный завод в Туркменистане приобретет оборудование
Тендеры 07:53
«Амуль-Хазар 2018» - символ приверженности Туркменистана созданию мультимодальных маршрутов
Бизнес 5 сентября 20:39
Лента новостей
В США три человека погибли при стрельбе у банка
США 21:39
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,1
Другие страны 21:04
В Азербайджане прием учителей на работу будет проводиться в электронной форме
Общество 20:50
В Азербайджане обнародовано число детей с диагнозом анемии
Общество 20:48
Азербайджан представил на международной книжной выставке более 150 наименований печатной продукции (ФОТО)
Общество 20:44
Минобразования Азербайджана о преподавании "Общей тюркской истории"
Общество 20:39
В Азербайджане проводятся мероприятия по охране правопорядка в связи с месяцем Мухаррам
Общество 20:33
В новом учебном году в бакинских школах будут обучаться более 400 учеников
Общество 20:29
В Азербайджане около двух миллионов голов мелкого рогатого скота прошли вакцинацию (ФОТО)
Экономика 20:22