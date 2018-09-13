В Туркменистане снижены тарифы на Интернет для сельской местности

13 сентября 2018 08:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Государственная компания электросвязи «Туркментелеком» снизила тарифы на Интернет для сельской местности, сообщает компания.

В период по 1 ноября 2018 года сельчане могут подключить более дешёвый безлимитный интернет.

Согласно новым расценкам, месячный тариф безлимитного интернета для сельской местности со скоростью 512 Кбит/с теперь составляет 120 манатов в месяц. В то время, как в городах цена на безлимитный интернет с такой же скоростью сохраняется на уровне 200 манатов в месяц.

Национальными Интернет-провайдерами в стране являются Ашхабадская городская телефонная связь (ГТС) и Туркментелеком.

В настоящее время по Ашхабаду скорость передачи данных в среднем составляет до 20 Гигабит в секунду. В перспективе запланировано увеличить её в пять раз – до 100 Гбит/с; в велаятских (областных) центрах этот показатель составит около 40 Гбит/с, в этрапских (районных) центрах – до 10 Гбит/с.

В стране активно внедряются услуги интернет-банкинга и мобильного банкинга, растёт число учебных заведений с доступом во всемирную сеть.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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