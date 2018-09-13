Халк Маслахаты Туркменистана пройдет в преддверии Дня независимости

АШХАБАД /Trend/ - Заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) пройдет 24-25 сентября 2017 года, сообщает телеканал Turkmenistan.



Мероприятие будет проведено в преддверии Дня независимости (27 сентября).



Этот вопрос обсуждался на правительственном совещании. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратил внимание на особую роль Халк Маслахаты в общественно-политической жизни страны.



Глава государства распорядился проработать все вопросы его организации и принять необходимые меры для проведения первого заседания общенационального форума на высоком уровне.



Напомним, что в начале октября 2017 года было принято решение о преобразовании и переименовании Совета старейшин (Яшули Маслахаты) в Народный совет (Халк Маслахаты).



До этого, Совет старейшин выполнял роль исключительно совещательного органа. В то же время, в период с 1992 по 2008 годы Халк Маслахаты являлся высшим представительным органом Туркменистана.



(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.