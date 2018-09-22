Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу в связи с безвременной кончиной президента этой страны Чан Дай Куанга.

В своем послании, обнародованном в местных СМИ, глава государства отметил, что Чан Дай Куанг был выдающимся политиком и государственным деятелем, внёсшим огромный вклад в благополучие и процветание Социалистической Республики Вьетнам и его народа.

Президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким покойного, а также дружественному вьетнамскому народу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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