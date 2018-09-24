Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в иранском Ахвазе

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с террористическим актом, произошедшим в иранском городе Ахваз во время военного парада и приведшем к человеческим жертвам и ранениям.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в обнародованном в местных СМИ послании.

Глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщают мировые СМИ, в субботу во время военного парада в Ахвазе, огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.

Ахваз расположен на юге Ирана недалеко от границы с Ираком.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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