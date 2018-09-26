В Туркменистане введут плату за коммунальные услуги по льготным ценам

АШХАБАД /Trend/ - С 1 января 2019 года население Туркменистана будет обеспечиваться электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью по льготным ценам, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Документ принят в целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот.

Кабинету министров Туркменистана поручено подготовить соответствующие нормативно-правовые акты.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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