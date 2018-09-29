Туркменские бизнесмены построили в Ашхабаде крупную мечеть

АШХАБАД /Trend/ - В столичном жилом массиве Парахат – 7 (Мир-7) состоялось открытие мечети «Hezreti Omar», говорится в сообщении Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Строительство культового сооружения осуществлено на благотворительные пожертвования членов СППТ. Реализацию проекта осуществила местная компания «Aga gurluşyk».

Общая площадь застройки составляет 5,46 гектара. Основное трёхэтажное здание рассчитано на одновременное участие в молебне 3000 верующих, а возведённый рядом павильон для обряда садака - на тысячу мест.

В архитектурном облике мечети «Hezreti Omar» отражены традиционные элементы национального зодчества. Символичны основные параметры четырёх минаретов, центрального и малых куполов, высота которых равна 63, 40 и по 23 метра, сказано в материале.

"Каждое из этих чисел связано с именем пророка Мухаммеда и указывает на годы его жизни, возраст, когда Всевышний ниспослал ему свои откровения, и период пророческой деятельности. Фасад беломраморного здания и внутренние помещения украшают суры из Корана".

(Автор: Гусейн Гасанов)

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