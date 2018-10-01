Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителями американских компаний

1 октября 2018 12:09 (UTC+04:00)

Гурбангулы Бердымухамедов, в рамках пребывания в США, принял директора компании Boeing по международным продажам Брайана Лоппа, собщает в понедельник "Хроника Туркменистана".

Во время встречи президент напомнил, что Туркменистан закупитнесколько авиалайнеров марки Boeing 737 MAX 7.

Затем состоялась встреча с руководителем подразделения сельскохозяйственной техники компании John Deere Марквартом фон Пентца.

Пентц затронул тему расширения взаимодействия за счет поставок новейших видов зерноуборочных и хлопкоуборочных комбайнов, тракторов, а также различного сельскохозяйственного оборудования.

Как сообщило госинформагентство ТДХ, "глава государства отметил, что применение инновационных цифровых технологий, позволяющих повысить урожайность культур – перспективное направление развития сельского хозяйства".

Президент встретился с исполнительным директором Делового совета "Туркменистан-США" Эриком Стюартом.

Гурбангулы Бердымухамедов также принял председателя правления компании Oxbow Group Уильяма Коха, с которым были обсужденывозможности партнерства в топливно-энергетической сфере

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