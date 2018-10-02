В Туркменистане стартовали Дни Целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - В Институте международных отношений Министерства иностранных дел состоялась торжественная церемония открытия Дней Целей устойчивого развития в Туркменистане.

Организаторами намеченной к проведению 1-31 октября масштабной акции, призванной содействовать широкой осведомлённости туркменского общества о значимости Целей, выступили совместно Научно-методический центр по ЦУР при ИМО и Постоянное представительство Организации Объединённых Наций в Туркменистане.

В мероприятии приняли участие депутаты Меджлиса, сотрудники министерств и ведомств, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений, представители аккредитованных в Ашхабаде Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), Управления ООН по наркотикам и преступности, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Всемирного банка и др.

Торжество предварила развёрнутая в фойе одного из учебных корпусов института выставка тематических публикаций и изданий, подготовленных агентствами ООН и Научно-методическим центром. Особое место в экспозиции заняли многочисленные научные и литературные труды Президента Гурбангулы Бердымухамедова, посвящённые успехам и достижениям Туркменистана. Здесь же представлен второй том книги лидера нации «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» и монография «Туркменистан на пути достижения Целей устойчивого развития», вышедшие в свет в преддверии Дня независимости.

Туркменистан стал одной из первых стран, которая адаптировала Цели устойчивого развития на национальном уровне, начав работу над их внедрением в государственные планы и стратегии. В партнёрстве с такими авторитетными структурами, как ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Программой ООН по окружающей среде и др., при поддержке международных финансовых институтов были успешно реализованы, в том числе и на региональном уровне, десятки программ и проектов. В настоящее время это продуктивное взаимодействие выходит на более высокие рубежи, вовлекая в свою орбиту новых участников.

Как подчёркивалось в выступлениях, конструктивные предложения Президента Гурбангулы Бердымухамедова по достижению Целей устойчивого развития находят широкую поддержку мирового сообщества. Присоединившись к ряду важнейших конвенций ООН, страна неуклонно следует выполнению принятых на себя обязательств, являясь активным участником процесса консолидации всеобщих усилий по обеспечению мира, стабильности и безопасности на планете.

Отмечалось, что значимая роль в формировании базы, необходимой для эффективного осуществления ЦУР, отводится Научно-методическому центру, созданному в 2017 году при Институте международных отношений МИД. Центр, являясь платформой для разработки учебных планов, рекомендаций и справочников для профессиональных и высших учебных заведений, методологии изучения задач устойчивого развития, открывает широкие возможности по внедрению туркменского опыта в область имплементации ЦУР.

Достижения Туркменистана сегодня вызывают огромный интерес мирового сообщества. При этом политики, общественные деятели, эксперты авторитетных международных организаций неоспоримые успехи нашей страны неизменно связывают с научно обоснованной, глубоко продуманной и отвечающей реалиям времени политикой Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Накопленный нашим государством опыт имеет огромную ценность не только в национальном, но и глобальном масштабе.

В ходе торжества состоялась презентация работы, проделанной Научно-методическим центром за истекший год, а также была представлена программа мероприятий Дней Целей устойчивого развития в Туркменистане.

В рамках вышеназванной акции при поддержке представительства Организация Объединённых Наций для студентов вузов будут организованы обучающие курсы по ЦУР.

В здании представительства ООН состоятся рабочие встречи с участием отечественных и зарубежных специалистов и экспертов для подготовки Добровольного национального обзора по ЦУР на сессию форума высокого уровня в 2019 году.

В программе мероприятий также намечены семинар по инновационному финансированию Целей устойчивого развития, сессия в рамках «Модели ООН» по повестке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, презентация конкурса «Молодые послы ЦУР», танцевальный фестиваль «Цели устойчивого развития: в ознаменование 1000 дней со дня глобальной Повестки дня до 2030 года».

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