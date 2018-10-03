Туркменистан обсуждает с ООН исполнение международного пакта об экономических правах

3 октября 2018 16:55 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Женеве в рамках 46-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам - исполнительного органа ООН - состоялось рассмотрение доклада Туркменистана о выполнении положений международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев. В составе были также представители министерств здравоохранения и медицинской промышленности, труда и социальной защиты населения, культуры.

В рамках диалога были затронуты вопросы равенства прав мужчин и женщин, защиты семьи и детей, в том числе вопросы обеспечения прав на труд, на справедливые и благоприятные условия труда, на социальное обеспечение, физическое и психическое здоровье, образование, а также профсоюзные и культурные права.

Комитетом была дана позитивная оценка качеству подготовленных туркменской стороной основных и дополнительных материалов и готовности к обсуждению разноплановых вопросов, затрагиваемых международным пактом, говорится в сообщении. Комитет подготовит свои заключительные замечания с рекомендациями, которые будут в установленном порядке направлены туркменской стороне.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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