Туркменистан и Италия обсудили вопросы миграции

АШХАБАД /Trend/ - В государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с представителями посольства Италии, говорится в сообщении службы.

Итальянская сторона отметила высокую заинтересованность страны в дальнейшем развитии традиционно дружественных отношений с Туркменистаном, проводящим политику миролюбия, позитивного нейтралитета и «открытых дверей», сказано в сообщении.

"Стороны выразили уверенность в том, что налаженное сотрудничество в области миграции между двумя странами будет и впредь динамично развиваться в интересах народов двух дружественных стран", - говорится в сообщении.

Отметим, что ключевыми векторами наращивания межгосударственного сотрудничества две страны ранее обозначили топливно-энергетический сектор, торговлю, транспортно-коммуникационный комплекс, сельское хозяйство.

Внешнеторговый оборот с Италией в последние годы составляет ежегодно около 1,5 миллиарда долларов с существенным преобладанием в нем туркменского экспорта. Заметно присутствие итальянского бизнеса в нефтегазовом секторе.

В ноябре 2014 года компания Eni продлила в Туркменистане свою деятельность в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) на десять лет. Речь идет о контрактной нефтегазоносной территории в более чем тысячу квадратных километров в Балканском велаяте (области) страны. Компания также проявила интерес к исследованию морских блоков 19 и 20 в туркменской части Каспия с запасами в более чем 500 миллионов тонн нефти и 630 миллиардов кубометров природного газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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