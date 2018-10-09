Главы Туркменистана и РФ обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентами
Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром
Путиным, говорится в сообщении туркменского правительства.
Собеседники констатировали дружественный характер
туркмено-российских отношений, выстраиваемых на принципах взаимного
уважения, конструктивности и стратегического партнёрства, сказано в
информации.
Стороны обсудили приоритетные вопросы межгосударственного
сотрудничества в контексте договорённостей, достигнутых на высшем
уровне, и имеющегося солидного потенциала для взаимовыгодного сложения
усилий в различных областях.
В этой связи отмечалась важная роль совместной
межправительственной комиссии в практической реализации намеченных
планов двустороннего взаимодействия, выработке его новых перспективных
направлений.
В числе ключевых векторов партнёрства – торгово-экономическая
сфера, где существуют большие возможности для диверсификации
продуктивных контактов, увеличения объёмов и расширения номенклатуры
товарооборота, стимулирования деловой и инвестиционной активности, а
также энергетика и транспортно-коммуникационный сектор, в современных
условиях выступающие одними из базовых сегментов мировой экономики,
ряд других отраслей, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен
довлет хабарлары (ТДХ).
Наглядным примером долгосрочного двустороннего сотрудничества
является тесное взаимодействие, установившееся между Туркменистаном и
крупнейшими регионами и субъектами Российской Федерации, а также
успешная работа в нашей стране ведущих компаний РФ, отмечает ТДХ.
Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных аспектов региональной
и глобальной повестки дня.
Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с
российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения
о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою
деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).
В то же время российский ОАО Газпром - традиционный торговый
партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.
Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и
Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад
российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года.
Две страны наметили и план действий по развитию экономического
партнерства
(Автор: Гусейн Гасанов)
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