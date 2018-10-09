Главы Туркменистана и РФ обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентами

Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром

Путиным, говорится в сообщении туркменского правительства.

Собеседники констатировали дружественный характер

туркмено-российских отношений, выстраиваемых на принципах взаимного

уважения, конструктивности и стратегического партнёрства, сказано в

информации.

Стороны обсудили приоритетные вопросы межгосударственного

сотрудничества в контексте договорённостей, достигнутых на высшем

уровне, и имеющегося солидного потенциала для взаимовыгодного сложения

усилий в различных областях.

В этой связи отмечалась важная роль совместной

межправительственной комиссии в практической реализации намеченных

планов двустороннего взаимодействия, выработке его новых перспективных

направлений.

В числе ключевых векторов партнёрства – торгово-экономическая

сфера, где существуют большие возможности для диверсификации

продуктивных контактов, увеличения объёмов и расширения номенклатуры

товарооборота, стимулирования деловой и инвестиционной активности, а

также энергетика и транспортно-коммуникационный сектор, в современных

условиях выступающие одними из базовых сегментов мировой экономики,

ряд других отраслей, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен

довлет хабарлары (ТДХ).

Наглядным примером долгосрочного двустороннего сотрудничества

является тесное взаимодействие, установившееся между Туркменистаном и

крупнейшими регионами и субъектами Российской Федерации, а также

успешная работа в нашей стране ведущих компаний РФ, отмечает ТДХ.

Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных аспектов региональной

и глобальной повестки дня.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с

российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения

о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою

деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

В то же время российский ОАО Газпром - традиционный торговый

партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и

Россией был подписан по итогам официального визита в Ашхабад

российского президента Владимира Путина в начале октября 2017 года.

Две страны наметили и план действий по развитию экономического

партнерства

(Автор: Гусейн Гасанов)

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