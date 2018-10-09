Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должности замуправляющего АБР от Туркменистана

9 октября 2018 13:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В связи с переходом на другую работу Сердар Гурбандурдыев освобожден от должности заместителя управляющего Азиатского банка развития (АБР) от Туркменистана, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Гурбандурдыев также освобожден от должности зампредседателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Туркменистан присоединился к АБР в 2000 году, и помощь банка сосредоточилась на модернизации транспортного сектора и роста доли страны в региональной торговле. Ранее сообщалось, что согласно бизнес-плану страновых операций, рассчитанному Азиатским банком развития (АБР) на 2018-2019 годы для Туркменистана планируется выделить кредиты на 950 миллионов долларов США.

Стратегия партнерства поддерживает цель правительства Туркменистана по диверсификации экономики, ее инфраструктуры и развитию частного сектора, говорилось в сообщении банка. Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и в направлении Ирана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Бизнес 12:16
Туркменистан внедряет мобильную связь в отдаленных уголках страны
ИКТ 09:33
Узбекистан и Туркменистан обсудили делимитация и демаркация границ
Узбекистан 8 октября 20:18
В Ашхабаде состоится региональный семинар ООН по противодействию терроризму
Туркменистан 8 октября 12:59
При минфине Туркменистана создаётся служба финмониторинга
Бизнес 8 октября 12:54
МВФ подтвердил стабильность туркменской экономики - госагентство
Бизнес 8 октября 12:53
Лента новостей
В Баку проводятся встречи учителей средних школ с авторами учебников
Общество 13:41
Тюменская компания поставила шесть вагонов картофеля в Азербайджан
Бизнес 13:40
Казахстан планирует приступить к экспорту бензина в ноябре
Энергетика 13:13
IBM поможет Азербайджану в цифровой трансформации экономики
Бизнес 13:06
В древней части Баку - Ичери шехер созданы уголки поэзии Насими (ФОТО)
Культура 13:00
Двое из пострадавших во время пожара в Габале доставлены в Республиканский ожоговый центр в Баку
Происшествия 13:00
Узбекистан определился с потенциальной площадкой для строительства атомной электростанции
Энергетика 12:54
На дорогах Азербайджана продолжаются работы по ремонту и обновлению дорожной разметки
Общество 12:48
Азербайджанская продукция демонстрируется в Катаре (ФОТО)
Экономика 12:43