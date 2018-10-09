Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должности замуправляющего АБР от Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - В связи с переходом на другую работу Сердар Гурбандурдыев освобожден от должности заместителя управляющего Азиатского банка развития (АБР) от Туркменистана, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

Гурбандурдыев также освобожден от должности зампредседателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Туркменистан присоединился к АБР в 2000 году, и помощь банка сосредоточилась на модернизации транспортного сектора и роста доли страны в региональной торговле. Ранее сообщалось, что согласно бизнес-плану страновых операций, рассчитанному Азиатским банком развития (АБР) на 2018-2019 годы для Туркменистана планируется выделить кредиты на 950 миллионов долларов США.

Стратегия партнерства поддерживает цель правительства Туркменистана по диверсификации экономики, ее инфраструктуры и развитию частного сектора, говорилось в сообщении банка. Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и в направлении Ирана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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