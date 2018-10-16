Туркменистан изучает европейский опыт в агропроме

16 октября 2018 08:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Европейский Союз в партнерстве с министерством сельского хозяйства и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) реализует проект «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане», говорится в сообщении СППТ.

В рамках этого проекта, в Дублине (Ирландия) недавно прошел семинар для представителей СППТ и Национальной организации Туркменистана по штрих-кодам. Мероприятие было нацелено на ознакомление с опытом этой страны как одного из наиболее успешных европейских экспортёров, поставляющих в разные государства более двух третей общего объёма своего национального агропродовольственного производства.

Участникам семинара предоставилась возможность изучить соответствующие требования по стандартам качества и пищевой безопасности в европейских странах и по требованиям, связанным с вхождением на агропродовольственные рынки Европейского Союза.

Делегация Туркменистана, в состав которой также вошли специалисты министерств сельского хозяйства, здравоохранения, финансов и экономики, посетила ряд государственных и частных структур, организаций и компаний Ирландии, специализирующихся в сфере продовольствия и сельского хозяйства, осуществляющих мониторинг и контроль соответствия производимой продукции требованиям и стандартам пищевой безопасности.

Туркменистан выращивает хлопок, пшеницу, рис и сахарную свеклу.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана: После выборов в Армении станет более ясно, насколько страна готова к миру и стабильности
Политика 03:02
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 15 октября 12:58
Туркменистан намерен прекратить сбыт хлопкового волокна
Бизнес 15 октября 11:56
Туркменистан сотрудничает со Всемирной таможенной организацией
Бизнес 15 октября 11:10
Туркменистан и Бельгия обсуждают перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 15 октября 11:06
В Казахстане намолочено свыше 21 млн тонн зерна
Экономика 15 октября 10:34
Лента новостей
В Узбекистане разработана концепция закона об инвестиционной деятельности
Бизнес 09:03
Клиентам PASHA Bank стала доступна возможность круглосуточного обмена валют посредством Интернет-банкинга
Бизнес 09:00
Следующий саммит "Восточного партнерства" может пройти в 2020 году - Еврокомиссар
Другие страны 08:45
Азербайджан вошел в тройку лидеров в номинации "Гастрономический туризм"
Туризм 08:42
Значительная часть Венесуэлы осталась без света из-за аварии на электростанции
Другие страны 08:32
Туркменистан объявил тендер по модернизации швейных фабрик
Тендеры 08:30
Производитель фруктовых соков в Азербайджане расширит географию экспорта
Бизнес 08:30
Туркменистан ищет консультантов по строительству автобана Ашхабад - Туркменабат
Тендеры 08:22
Ассоциация: Азербайджанские НБКО должны диджитализировать свои услуги
Бизнес 08:21