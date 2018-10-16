Туркменистан изучает европейский опыт в агропроме

АШХАБАД /Trend/ - Европейский Союз в партнерстве с министерством сельского хозяйства и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) реализует проект «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане», говорится в сообщении СППТ.



В рамках этого проекта, в Дублине (Ирландия) недавно прошел семинар для представителей СППТ и Национальной организации Туркменистана по штрих-кодам. Мероприятие было нацелено на ознакомление с опытом этой страны как одного из наиболее успешных европейских экспортёров, поставляющих в разные государства более двух третей общего объёма своего национального агропродовольственного производства.



Участникам семинара предоставилась возможность изучить соответствующие требования по стандартам качества и пищевой безопасности в европейских странах и по требованиям, связанным с вхождением на агропродовольственные рынки Европейского Союза.



Делегация Туркменистана, в состав которой также вошли специалисты министерств сельского хозяйства, здравоохранения, финансов и экономики, посетила ряд государственных и частных структур, организаций и компаний Ирландии, специализирующихся в сфере продовольствия и сельского хозяйства, осуществляющих мониторинг и контроль соответствия производимой продукции требованиям и стандартам пищевой безопасности.



Туркменистан выращивает хлопок, пшеницу, рис и сахарную свеклу.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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