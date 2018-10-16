ООН консультирует Туркменистан в вопросе борьбы с терроризмом

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит тренинг на тему "Передовой опыт в области охраны и управления границами с целью укрепления национального и регионального потенциала по борьбе с терроризмом", сообщает во вторник организатор мероприятия - региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

В мероприятии принимают участие представители государственных структур и специалисты в сфере борьбы с терроризмом из стран Центральной Азии и Афганистана, международные эксперты.

Тренинг направлен на укрепление национальной и региональной безопасности границ в контексте борьбы с терроризмом и предотвращения свободного передвижения иностранных боевиков-террористов.

«Это мероприятие является своевременной возможностью для объединения усилий, активизации трансграничного взаимодействия, а также гармонизации политики в области безопасности границ в целях эффективного противодействия терроризму», - приводятся в информации слова спецпредставителя ООН Наталья Герман.

Спецпредставитель ООН также высоко оценила серьезные усилия стран Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом и заверила, что региональный Центр ООН, с учетом его регионального и превентивного мандата, продолжит поощрять такое сотрудничество в рамках осуществления глобальной контртеррористической стратегии ООН и совместного плана действий для Центральной Азии.

Государства Центральной Азии стремятся обеспечить безопасность своих границ посредством реализации целого ряда мер, таких как наблюдение, строительство физических барьеров, проведение совместных операций по пограничному контролю и патрулированию, обмен информацией, оценка разведывательных данных и взаимодействие с населением в приграничных районах по вопросам контроля и полицейской деятельности.

Однако, вызовы и угрозы – как существующие, так и новые – многочисленны и требуют постоянного укрепления сотрудничества, сказано в материале. Данный тренинг является частью серии региональных семинаров, которые будут организованы в рамках третьей фазы регионального проекта под названием «К осуществлению совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», который был запущен на высоком уровне в Ашхабаде в начале этого года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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