В Ашхабаде состоится чемпионат мира по тяжелой атлетике

АШХАБАД /Trend/ - В Олимпийском городке Ашхабада с 28 октября по 10 ноября 2018 года состоится чемпионат мира по тяжёлой атлетике, сообщает в субботу местный телеканал "Алтын Асыр".

Для участия в соревнованиях поступили заявки из ста стран (9 государств Африки, 38 стран Европы, 29 стран Азии, 15 стран Америки и 9 стран Океании). Ожидается прибытие около 800 зарубежных спортсменов, а в целом – 1500 представителей разных стран, включая судейские бригады, журналистов.

Ведутся работы по разработке вэб-сайта чемпионата, аккредитации участников.

Напомним, что масштабный проект строительства Олимпийского городка в Ашхабаде реализовала турецкая Polimeks Inşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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